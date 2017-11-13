Иран переиграл Венсесуэлу

Сборная Ирана на выезде победила Венесуэлу со счетом 1:0 в товарищеском матче. Единственный гол забил Алиреза Джаханбахш.

Отметим, что в составе иранцев с первых минут вышел полузащитник "Амкара" Саид Эззатоллахи, который был позже заменен на 46-й минуте.

Товарищеские матчи

Венесуэла - Иран - 0:1 (0:0)

Гол: Джаханбахш, 57 (0:1).

Иран: Бейранванд (Мазахери, 46), Хоссейни (Эбраими, 61), Пуралиганджи, Резаян, Дежага (Годдос, 46), Хаджсафи, Амири, Эззатоллахи (Имани, 46), Карими, Гучаннеджад (Азмун, 61), Джаханбахш (Резаеи, 61).

Судья: Ван Букел (Голландия).

13 ноября. Неймеген. Стадион Goffertstadion.