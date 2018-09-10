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Ионов забил пять голов в последних пяти матчах

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Полузащитник сборной России и "Ростова" Алексей Ионов в последних пяти матчах забил пять голов.

Он трижды отличился за клуб (пострадали "Енисей", "Арсенал" и "Рубин") и дважды за сборную, открыв свой голевой счет в матчах за национальную команду в игре против Чехии (5:1).

Ионов не смог отличиться во встрече со сборной Турции (2:1), где он сыграл 11 минут. (Алексей МОРОЗ)

Последние пять матчей Алексея Ионова

Дата

Матч

Счет

Минуты

Голы

Передачи

19.08.2018

Енисей (д)

4:0

66

1

1

24.08.2018

Арсенал (г)

1:0

87

1

0

31.08.2018

Рубин (д)

1:1

88

1

0

07.09.2018

Турция (г)

2:1

11

0

0

10.09.2018

Чехия (д)

5:1

61

2

0

Итого

 

 

313

5

1

 

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