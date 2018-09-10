Ионов забил пять голов в последних пяти матчах

Полузащитник сборной России и "Ростова" Алексей Ионов в последних пяти матчах забил пять голов.
Он трижды отличился за клуб (пострадали "Енисей", "Арсенал" и "Рубин") и дважды за сборную, открыв свой голевой счет в матчах за национальную команду в игре против Чехии (5:1).
Ионов не смог отличиться во встрече со сборной Турции (2:1), где он сыграл 11 минут. (Алексей МОРОЗ)
Последние пять матчей Алексея Ионова
|
Дата
|
Матч
|
Счет
|
Минуты
|
Голы
|
Передачи
|
19.08.2018
|
Енисей (д)
|
4:0
|
66
|
1
|
1
|
24.08.2018
|
Арсенал (г)
|
1:0
|
87
|
1
|
0
|
31.08.2018
|
Рубин (д)
|
1:1
|
88
|
1
|
0
|
07.09.2018
|
Турция (г)
|
2:1
|
11
|
0
|
0
|
10.09.2018
|
Чехия (д)
|
5:1
|
61
|
2
|
0
|
Итого
|
|
|
313
|
5
|
1