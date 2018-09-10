Ионов забил пять голов в последних пяти матчах

Полузащитник сборной России и "Ростова" Алексей Ионов в последних пяти матчах забил пять голов.

Он трижды отличился за клуб (пострадали "Енисей", "Арсенал" и "Рубин") и дважды за сборную, открыв свой голевой счет в матчах за национальную команду в игре против Чехии (5:1).

Ионов не смог отличиться во встрече со сборной Турции (2:1), где он сыграл 11 минут. (Алексей МОРОЗ)

Последние пять матчей Алексея Ионова