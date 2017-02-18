18:58 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Именинник Майкон - на острие атаки "Локомотива" на матч с "Хэбэем"

0
0
0
0

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на товарищеский матч против "Хэбэя". В нападении у московской команды сыграет бразилец Майкон, которому сегодня исполнилось 27 лет. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Полностью стартовый состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Гильерме, Янбаев, Михалик, Чорлука, Пейчинович, Денисов В., Денисов И., Коломейцев, Фернандеш, Миранчук Ал., Майкон.

Отметим, что в составе "Хэбэя", который тренирует Мануэль Пеллегрини, на поле с первых минут появятся Эсекиэль Лавесси, выступавший ранее за "Наполи" и "ПСЖ", и Эрнанес, перебравшийся в Китай этой зимой из "Ювентуса".

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ