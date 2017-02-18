Именинник Майкон - на острие атаки "Локомотива" на матч с "Хэбэем"

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на товарищеский матч против "Хэбэя". В нападении у московской команды сыграет бразилец Майкон, которому сегодня исполнилось 27 лет. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Полностью стартовый состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Гильерме, Янбаев, Михалик, Чорлука, Пейчинович, Денисов В., Денисов И., Коломейцев, Фернандеш, Миранчук Ал., Майкон.

Отметим, что в составе "Хэбэя", который тренирует Мануэль Пеллегрини, на поле с первых минут появятся Эсекиэль Лавесси, выступавший ранее за "Наполи" и "ПСЖ", и Эрнанес, перебравшийся в Китай этой зимой из "Ювентуса".