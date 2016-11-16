00:16 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Игроки сборной Англии устроили Mannequin Challenge после гола Варди

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Футболисты сборной Англии необычно отпраздновали гол Джейми Варди в товарищеском матче с Испанией. Автор забитого мяча вместе с Тео Уолкоттом и Рахимом Стерлингом замерли, пробежав пару метров, устроив Mannequin Challenge прямо во время игры.

Напомним, что Mannequin Challenge – глобальный флешмоб, чья суть заключается в том, что люди замирают в одном положении, создавая эффект застывшего времени, пока камера их снимает.

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Материалы REN-TV

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