Игроки сборной Англии устроили Mannequin Challenge после гола Варди

Футболисты сборной Англии необычно отпраздновали гол Джейми Варди в товарищеском матче с Испанией. Автор забитого мяча вместе с Тео Уолкоттом и Рахимом Стерлингом замерли, пробежав пару метров, устроив Mannequin Challenge прямо во время игры.

Напомним, что Mannequin Challenge – глобальный флешмоб, чья суть заключается в том, что люди замирают в одном положении, создавая эффект застывшего времени, пока камера их снимает.