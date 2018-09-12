Игрок сборной Мексики ответил американцу, который высмеял его рост

Нападающий сборной Мексики Диего Лайнес ответил защитнику национальной команды США Мэтту Миязге, который высмеял его рост во время товарищеского матча между этими командами.

- Меня не задели слова Миязге. Это футбол. У футболистов разный рост и разный набор навыков, - сказал Лайнес после этой игры.

Diego Lainez: I wasn’t offended by Miazga. It’s football. Football players are different sizes and have different skill sets. #eltrieng pic.twitter.com/HQI75UnV50 – Tom Marshall (@mexicoworldcup) 12 сентября 2018 г.

Встреча завершилась победой сборной США со счетом 1:0.

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