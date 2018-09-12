16:54 | Футбол — Товарищеские матчи

Игрок сборной Мексики ответил американцу, который высмеял его рост

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Нападающий сборной Мексики Диего Лайнес ответил защитнику национальной команды США Мэтту Миязге, который высмеял его рост во время товарищеского матча между этими командами. 

- Меня не задели слова Миязге. Это футбол. У футболистов разный рост и разный набор навыков, - сказал Лайнес после этой игры.

Встреча завершилась победой сборной США со счетом 1:0.

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