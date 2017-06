Игра Франция - Англия начнется с минуты молчания

Товарищеский матч между сборными Франции и Англии начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в Лондоне, который случился 3 июня, информирует The Independent. Отмечается, что команды выйдут на поле под композицию группы Oasis "Don't Look Back In Anger".



Напомним, 3 июня в Лондоне террористы совершили наезд на пешеходов, после чего устроили резню. Погибли семь человек, еще 48 попали в больницу. 22 мая в Манчестере на стадионе "Манчестер Арена" произошел взрыв на концерте певицы Арианы Гранде, в результате которого погибли 22 человека, еще 75 получили ранения.

Игра Франция – Англия состоится 13 июня и начнется в 22.00 по московскому времени.