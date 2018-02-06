Игорь Шалимов: "Отработали позиционную атаку, но не радует, что много моментов не использовали"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал итоги товарищеского матча на сборе в Марбелье против "Стремгодсета" (2:1). По его словам, главной задаче было получение физической нагрузки.

- Первой задачей было получить физическую нагрузку и избежать травм. А дальше уже сыграть в наш футбол. Так вышло, что соперник долго играл вдесятером из-за удаления. Но для нас это был хороший урок - потренировали позиционную атаку. И нужно было избежать контрвыпадов. Хотя мы их на самом деле пропустили. И много моментов не использовали, это из того, что не очень радует. А так оцениваю нормально. Травм нет. Семь человек, как и планировалось, провели по 90 минут.

- В товарищеских матчах часто бывает, что вместо удаленного выходит новый игрок. Почему в этот раз было иначе?

- Мы предлагали такой формат перед матчем, но судьи, как я понял, уровня УЕФА. Они это сразу отвергли. Удаление - значит удаление. (Филипп ПАПЕНКОВ)