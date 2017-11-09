Игорь Акинфеев: "Пришел черед нашего народа"

Игроки сборной России поделились своими ожиданиями от домашнего чемпионата мира-2018. 11 ноября в рамках подготовки к турниру россияне встретятся с Аргентиной.

Александр Кокорин: "Все реально. Поскольку мы играем дома, будет хорошая поддержка, главное - хорошо подготовиться и играть все матчи до последнего".

Антон Заболотный: "Когда ты выжимаешь из себя максимум, становишься лучше. Будем работать, стараться и выкладываться на поле ради болельщиков, чтобы они поддерживали нас каждую игру".

Роман Зобнин: "Все ребята друг за друга, нет какого-то негатива. Все сильны коллективом. Будем показывать лучшие качества, навыки. Если команда выступит хорошо на чемпионате мира, много футболистов уедут в Европу играть".

Роман Нойштедтер: "Видно, что в нас верят. Верьте и дальше. Мы стараемся, тренируемся каждый день, развиваемся. Нам нужна ваша поддержка, приходите на все матчи".

Георгий Джикия: "Мы играем только для болельщиков. Хочется сказать хоть и банальные вещи, но нужно, чтобы приходили на все игры. Это необходимо для нас. Мы работаем и прогрессируем. Надеюсь, люди это тоже видят".

Дмитрий Комбаров: "Не всегда мы оправдываем ожидания, но стараемся. Так и будет продолжаться. Главное, выходя на поле, - выкладываться на все сто.

Александр Самедов: "Болельщики верят, поддерживают нас. Тут только одним можно отплатить - выходить на поле, добиваться результата, показывать старание и желание".

Игорь Акинфеев: "Хочется приносить радость, чтобы люди жили в празднике. Но пришел черед нашего народа, чтобы они порадовались, как это было в 2008 году. Футбол создан для народа, мы всегда благодарны нашему народу".

Матч Россия - Аргентина состоится 11 ноября на стадионе "Лужники", начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.