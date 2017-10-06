Игорь Акинфеев: "Матч с Кореей на ЧМ-2014? Эта тема закрыта"

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев на пресс-конференции перед товарищеским матчем против Кореи подчеркнул, что перед этой игрой глупо обсуждать встречу команд на чемпионате мира-2014, которая завершилась вничью – 1:1 и в которой он допустил ошибку, приведшую к голу.

– Насколько вы вычеркнули из памяти матч с Кореей на чемпионате мира? И как может оценить силу корейцев?

– Я не живу прошлым. Эта тема закрыта. В преддверии этого матча обсуждать это глупо. Мы знаем, что сборная Кореи – быстрая команда. Многие выступает в Европе. За ЦСКА мы выступали против них в матчах с "Байером", "Тоттенхэмом". Мое мнение – команда сильная. Придется приложить усилия. Будет хорошая боевая игра. (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч Россия – Корея пройдет в субботу, 7 октября, начало встречи – в 17:00. "СЭ" проведет трансляцию встречи. ​

Пресс-конференция Черчесова и Акинфеева. LIVE!