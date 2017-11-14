Идову спел для сборной Нигерии. Видео

Футболист "Амкара" Брайн Идову, получивший вызов в сборную Нигерии, спел перед своими партнерами. Согласно традиции, каждый новичок команды должен исполнить свою любимую песню перед всей командой.
Официальный Инстаграм сборной Нигерии назвал голос Идову очень сексуальным, а в Инстаграме "Амкара" отметили, что пение 25-летнего футболиста ужин не испортило.
Сборная Нигерии сегодня проведет в Краснодаре товарищеский матч со сборной Аргентины. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.
abc1970
Брайану удачи искренне! Ждал вызова, но увы... Жаль, добротный по нашим (да как оказывается и не только нашим) меркам. Удачи, парень!
15:26
abc1970
Пацан, конечно, загорелый, но он наш, русский по рождению и менталитету и вполне нормальный игрок. Уж точно не хуже Васина и Кутеляпки - таких косячных усатый видит, ну а Амкар, понятное дело, игрока для сборной России подготовить не может, только для Нигерии годен. Хотя какое там место эти сборные в рейтинге занимают? Разница в 24 позиции, к сожалению не в нашу пользу. Ну-ну, сегодня составчик посмотрим...
15:21