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Идову спел для сборной Нигерии. Видео

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Футболист "Амкара" Брайн Идову, получивший вызов в сборную Нигерии, спел перед своими партнерами. Согласно традиции, каждый новичок команды должен исполнить свою любимую песню перед всей командой.

Официальный Инстаграм сборной Нигерии назвал голос Идову очень сексуальным, а в Инстаграме "Амкара" отметили, что пение 25-летнего футболиста ужин не испортило.

Сборная Нигерии сегодня проведет в Краснодаре товарищеский матч со сборной Аргентины. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.

 

Team welcome Amkar Perm of Russia's @idovubryan in their usual way. Check out Bryan's sexy voice. Cool right? #SoarSuperEagles

Публикация от Official Instagram Page,NFF (@thenffofficial) Ноя 13 2017 в 11:30 PST

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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abc1970

Брайану удачи искренне! Ждал вызова, но увы... Жаль, добротный по нашим (да как оказывается и не только нашим) меркам. Удачи, парень!

15:26

abc1970

Пацан, конечно, загорелый, но он наш, русский по рождению и менталитету и вполне нормальный игрок. Уж точно не хуже Васина и Кутеляпки - таких косячных усатый видит, ну а Амкар, понятное дело, игрока для сборной России подготовить не может, только для Нигерии годен. Хотя какое там место эти сборные в рейтинге занимают? Разница в 24 позиции, к сожалению не в нашу пользу. Ну-ну, сегодня составчик посмотрим...

15:21