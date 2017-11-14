Идову спел для сборной Нигерии. Видео

Футболист "Амкара" Брайн Идову, получивший вызов в сборную Нигерии, спел перед своими партнерами. Согласно традиции, каждый новичок команды должен исполнить свою любимую песню перед всей командой.

Официальный Инстаграм сборной Нигерии назвал голос Идову очень сексуальным, а в Инстаграме "Амкара" отметили, что пение 25-летнего футболиста ужин не испортило.

Сборная Нигерии сегодня проведет в Краснодаре товарищеский матч со сборной Аргентины. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.