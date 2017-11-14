20:48 | Футбол — Товарищеские матчи

Идову отличился в дебютном матче за сборную Нигерии

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Защитник "Амкара" и сборной Нигерии Брайн Идову отличился в матче против Аргентины. Футболист вышел на поле на 46-й минуте встречи, дебютируя за национальную команду. Нигерийцы отыгрались со счета 2:0, а гол Идову вывел его команду вперед - 3:2.

Напомним, 25-летний Идову родился в Санкт-Петербурге. Его отец - нигериец, а мать - наполовину русская, наполовину нигерийка. На молодежном уровне он выступал за "Смену""Зенит" и "Амкар". С 2010 году защитник играет за основную команду пермяков.

Трансляция матча Аргентина - Нигерия

 
 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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вэняляйнэн

Молодец! Ждём продолжения банкета.

21:18