Идову отличился в дебютном матче за сборную Нигерии

Защитник "Амкара" и сборной Нигерии Брайн Идову отличился в матче против Аргентины. Футболист вышел на поле на 46-й минуте встречи, дебютируя за национальную команду. Нигерийцы отыгрались со счета 2:0, а гол Идову вывел его команду вперед - 3:2.

Напомним, 25-летний Идову родился в Санкт-Петербурге. Его отец - нигериец, а мать - наполовину русская, наполовину нигерийка. На молодежном уровне он выступал за "Смену", "Зенит" и "Амкар". С 2010 году защитник играет за основную команду пермяков.

🇦🇷🇳🇬 [VIVO] Con una buena definición, Idowu les dio la ventaja a las Águilas Verdes https://t.co/OQWJPSVfHy pic.twitter.com/8DV0Frk6iE – Diario Popular 🗞 (@populardiario) 14 ноября 2017 г.

Трансляция матча Аргентина - Нигерия