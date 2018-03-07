Идову и Муса вызваны в сборную Нигерии на матчи с Польшей и Сербией

Тренерский штаб сборной Нигерии назвал фамилии 28 человек, вызванных на товарищеский матч с Польшей и Сербией. Среди них – нападающий "Челси" Виктор Мозес, форвард "Арсенала" Алекс Ивоби, а также два игрока из РФПЛ: Ахмед Муса (ЦСКА) и Брайн Идову ("Амкар"). Встреча сборных Нигерии и Польши пройдет в польском Вроцлаве 23 марта, а с Сербией "суперорлы" сыграют через четыре дня в Лондоне.
- Амкар
- ЦСКА (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Ахмед Муса
- Брайн Идову
- Виктор Мозес