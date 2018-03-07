18:23 | Футбол — Товарищеские матчи

Идову и Муса вызваны в сборную Нигерии на матчи с Польшей и Сербией


Тренерский штаб сборной Нигерии назвал фамилии 28 человек, вызванных на товарищеский матч с Польшей и Сербией. Среди них – нападающий "Челси" Виктор Мозес, форвард "Арсенала" Алекс Ивоби, а также два игрока из РФПЛ: Ахмед Муса (ЦСКА) и Брайн Идову ("Амкар"). Встреча сборных Нигерии и Польши пройдет в польском Вроцлаве 23 марта, а с Сербией "суперорлы" сыграют через четыре дня в Лондоне.

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