Хулен Лопетеги: "Россия всегда отличалась хорошими футболистами, сильными физически и тактически"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги на пресс-конференции перед товарищеским матчем против России подчеркнул, что для хозяев чемпионата мира-2018 каждая такая встреча приравнивается к официальной, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– В воротах сборной Испании в игре против Коста-Рики дебютировал Кепа. Как оцените его перспективы? Что скажете о молодом Иньяки Уильямсе?

– Кепа отыграл хорошо, хотя работы у него было немного. Он имеет все шансы вырасти в хорошего вратаря. Уильямс играет за молодежку, мы неплохо знаем его. Как только он будет готов к национальной сборной, мы его пригласим.

– Матч с Россией можно назвать настоящей проверкой боем? Это одна из последних товарищеских встреч перед ЧМ-2018.

– Наша сборная не попала в первую корзину при жеребьевке. Возможно, нашим соперником будет и Россия, поэтому завтрашняя проверка очень серьезная. Россия всегда отличалась хорошими футболистами, сильными физически и тактически. Нас ждет важный матч. Соперник играет дома при своих болельщиках. В последние два года у россиян было мало официальных матчей. Для них каждая товарищеская игра приравнивается к официальной.

Матч Россия – Испания пройдет завтра, 14 ноября, в Санкт-Петербурге. Начало игры в 21.45 (мск). "СЭ" проведет трансляцию встречи.