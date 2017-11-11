Хулен Лопетеги: "Рейна готов сыграть с Коста-Рикой и Россией"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги объявил, что голкипер Пепе Рейна готов сыграть в товарищеских матчах со сборными Коста-Рики и России. Ранее появилась информация, что игрок может пропустить встречи из-за проблем со спиной.

- У Рейны были проблемы со спиной, но он тренировался с командой в четверг и готов играть, - цитирует Football Espana Лопетеги.

С Коста-Рикой Испания сыграет дома сегодня, 11 ноября. Матч Россия - Испания состоится в Санкт-Петербурге 14 ноября, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.