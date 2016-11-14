22:35 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Хулен Лопетеги: "Игра против сборной Англии - отличный тест для Испании"

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Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги в преддверии товарищеской игры против Англии подчеркнул, что для его команды пребывание на "Уэмбли" является честью. Специалист отметил, что проведет ротацию состава в этом матче.

– Последнюю игру мы провели лишь 48 часов назад, – цитирует Marca Лопетеги. – Мы проведем ротацию состава, игравшим в официальном матче необходимо дать время на восстановление. Что касается предстоящего матча, то для нас честь и удовольствие быть на "Уэмбли". Соперник – один из самых тяжелых, поэтому для нас эта игра важна, мы должны проверять себя в таких противостояниях. Мне очень нравится английский футбол, хотя и от испанского я в восторге.

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Материалы REN-TV

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