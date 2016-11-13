Хуан Мата: "Для многих испанцев матч с Англией будет особенным"

Полузащитник сборной Испании Хуан Мата в преддверии товарищеского матча с Англией подчеркнул, что рад выходить на поле в составе национальной команды. По словам хавбека, игры на "Уэмбли" всегда особенные.

- Игры на "Уэмбли" всегда особенные, - приводит пресс-служба "красных дьяволов" слова Маты. – На этот раз мне предстоит сыграть там против сборной Англии. Знаю, что для многих испанцев данная встреча будет исключительно важной. Я рад защищать цвета Испании. Прошло много лет с того дня, когда я дебютировал за "Красную фурию", но я испытываю такие же эмоции, выходя на поле.