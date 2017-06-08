Хуан Антонио Пицци: "Сборная Чили под большим впечатлением. Нас в России отлично принимают"

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци рассказал, как его игроки будут проводить свободное время в России. Также специалист отметил, что ему здесь нравится в стране-хозяйке Кубка конфедераций и чемпионата мира.

– Мы все находимся под большим впечатлением, – сказал Пицци. – Я был в России в прошлом году первый раз, но в Казани. У нас плотное расписание и пока все, что мы видели, нам нравится. И прием тоже отличный. Надеюсь, все смогут насладиться нашей игрой и завтра и на Кубке конфедераций.

– Как планируете раскрепостить игроков после сложных сезонов: поход на Красную площадь, русские щи или они будут в номерах играть в Playstation?

– Для отдыха у нас не много времени – всего неделя. Потом будет исторический для нас турнир. Мы постарались дать ребятам максимум отдыха, чтобы они выложились на все сто процентов на поле. Но у игроков будет и свободное время. Кто-то поедет смотреть красоты России, а кто-то будет играть в Playstation. Каждый это сам решит. (Елена ГРИГОРЕВСКАЯ)

9 июня россияне в рамках подготовки к турниру проведут товарищеский матч со сборной Чили. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

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