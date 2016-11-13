20:01 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Хосе Кальехон: "Очень хочу выйти на поле "Уэмбли"

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Нападающий сборной Испании Хосе Кальехон перед товарищеским матчем против Англии, который состоится на "Уэмбли" 15 ноября, отметил, что смог хорошо стартовать в этом сезоне и завевать место в национальной команде. В составе "Наполи" он провел 12 матчей в серии А, в которых забил семь мячей.

- Я очень хочу выйти на поле "Уэмбли", - приводит Football Italia слова Кальехона. - Это первый раз, когда я когда я буду играть на этом стадионе. Запомню этот момент на долгие годы. Я начала этот сезон хорошо и рад, что смог завоевать место в составе сборной Испании.

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