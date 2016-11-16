Хорватия разгромила Северную Ирландию

Сборная Хорватии на выезде нанесла в товарищеском матче крупное поражение Северной Ирландии – 3:0. По голу записали на свой счет Марио Манджукич, Дуе Чоп и Андрей Крамарич. Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука пропускал эту встречу.
Товарищеский матч
Северная Ирландия – Хорватия – 0:3 (0:2)
Голы: Манджукич, 9 (0:1). Чоп, 35 (0:2). Крамарич, 67 (0).
Северная Ирландия: Маннус, Эванс, Маколи (Макгиверн, 46), Ходсон, Макнэйр, Брант (Маклафлин, 46), Магеннис (Лафферти, 56), Норвуд, Лунд (Дэйвис, 46), Макгинн (Пэйтон, 62), Бойс (Григг, 68).
Хорватия: Калинич, Леовац, Вида (Врсалько, 60), Едвай (Варгич, 82), Митрович, Бадель (Брозович, 51), Рог (Пиварич, 87), Брадарич, Манджукич (Чорич, 72), Крамарич, Чоп.
15 ноября. Белфаст. Стадион Windsor Park.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/national/friendly/2016/