23:41 15 октября | Футбол — Товарищеские матчи

Хорватия благодаря голу Виды победила Иорданию

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Сборная Хорватии победила Иорданию в товарищеском матче (2:1). Голами в составе хорватов отметились защитники Домагой Вида и Матей Митрович

Товарищеские матчи 

Сборные 

Хорватия - Иордания - 2:1 (1:0)

Голы: Вида, 24 (1:0). Митрович, 62 (2:0). Файсал, 73 (2:1). 

Хорватия: Ливакович, Милич (Митрович, 46), Вида, Ловрен (Пиварич, 46), Бартолец (Едвай, 64), Бадель (Брадарич, 46), Рог, Пашалич, Крамарич (Сантини, 67), Пьяца, Ребич (Ливая, 64).

Предупреждения: Бартолец, 45. Едвай, 79. Рог, 90+1. 

15 октября. Риека. Стадион "Rujevica".

Хорватия - Иордания

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