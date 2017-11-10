Хорхе Сампаоли: "Работать с Месси - очень круто"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в преддверии товарищеского матча против команды России поделился впечатлениями от работы с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси. По его словам, это огромная честь и ответственность, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Не было опасений, что пролетите мимо ЧМ?

– Были. И шанс такой был. Но я делал все, чтобы выглядеть уверенным и вселять веру в футболистов. Нам надо научиться этой психологии – такой же, как у команд типа Германии и Испании.

– Каково это – возглавлять команду, где играет Месси?

– Огромная честь и ответственность. Месси – посол футбола для всего мира, а еще он аргентинец. Это очень круто – работать с ним. У нас нормальный диалог, он лидер, который ведет за собой команду.

Матч Россия - Аргентина состоится в субботу, 11 ноября. Начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.