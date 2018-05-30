Хорхе Сампаоли: "Месси закончил сезон в Испании и сразу приехал в сборную, но работает с большим энтузиазмом"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли остался доволен товарищеским матчем с Гаити (4:0). Также он отметил старание главной звезды команды Лионеля Месси, который поучаствовал во всех голах аргентинцев, забив 3 гола и сделав 1 голевую передачу.

– Игроки прибыли в расположение команжы с большой мотивацией, у них не было отпуска, нам нужно поработать над некоторыми вещи и воспользоваться каждой товарищеской игрой перед чемпионатом мира, – цитирует пресс-служба команды Сампаоли. – Были моменты господства, несмотря на уровень сборной Гаити.

Ни у кого из игроков не было возможности провести отпуск, они сразу приехали в сборную, что очень ценится. Месси очень хорошо тренируется, он закончил играть в Испании и через два дня уже был здесь, он работает с большим энтузиазмом.

Аргентинцы готовятся к чемпионату мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В групповом турнире мирового первенства они сыграют со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).

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