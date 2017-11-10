Хорхе Сампаоли: "Какие-то имена в стартовом составе могут быть неожиданными"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в преддверии товарищеского матча против команды России отметил, что пока не определился со стартовым составом. По его словам, могут быть неожиданности, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Еще не определился с составом, даже не назвал его ребятам, – отметил Сампаоли. – На тренировках наигрывали разные сочетание, какие-то имена в стартовом составе могут быть неожиданными. Нам предстоят важные матчи с командами, которые обладают большим опытом. Важно не только оценить индивидуально состояние каждого футболиста, но и сделать так, чтобы коллективно они были а одной форме.

– Много писали об Икарди. Проясните ситуацию с ним.

– Я получил звонок от Мауро, он мне сам сказал, что обострилась хроническая травма. Очень жаль, что мы его не увидим в этих матчах.

Матч Россия - Аргентина состоится в субботу, 11 ноября. Начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.