Хорхе Сампаоли: "Цель на чемпионат мира? Выиграть его"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли в преддверии товарищеского матча против команды России назвал задачу на предстоящий чемпионат мира. По словам наставника, вызванные игроки показывают отличный футбол, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

- Чего ждете от Ло Сельсо?

- Это перспективный футболист, который, мы надеемся, составит хорошую связку с Месси. Вообще важно, чтобы полузащита правильно взаимодействовала с Лео. Нельзя все время уповать только на его индивидуальное мастерство.

- Как оцените шансы Игуаина на попадание в сборную?

- Пока что его состояние вряд ли радует его самого. И нас тоже. Посмотрим, что будет дальше. Иногда футболисты не всегда играют так, как способны.

- Верите, что в сборной все игроки будут так же хороши, как в клубах?

- Это важно. Все, кого мы вызвали, сейчас показывают отличный футбол в клубах.

- Ваша цель на ЧМ?

- Выиграть его. Да, мы помучались в отборе, но это уже в прошлом.

Матч Россия - Аргентина состоится в субботу, 11 ноября. Начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.