Хитон будет защищать ворота сборной Англии в матче с Францией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в интервью Sky Sports сообщил, что ворота команды в товарищеском матче с Францией будет защищать Том Хитон. Для 31-летнего вратаря этот матч будет третьим за национальную команду. В перерыве его заменит Джек Батленд.

Матч Франция - Англия состоится завтра, 13 июня, начало - в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.