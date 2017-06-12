Хитон будет защищать ворота сборной Англии в матче с Францией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в интервью Sky Sports сообщил, что ворота команды в товарищеском матче с Францией будет защищать Том Хитон. Для 31-летнего вратаря этот матч будет третьим за национальную команду. В перерыве его заменит Джек Батленд.
Матч Франция - Англия состоится завтра, 13 июня, начало - в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
BREAKING: Gareth Southgate says Tom Heaton to start in goal for England's game against France tomorrow, Jack Butland to play 2nd half #SSNHQ– Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) 12 июня 2017 г.