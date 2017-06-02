Хет-трик Жиру помог Франции разгромить Парагвай

В товарищеском матче сборная Франции обыграла Парагвай со счетом 5:0. Встреча проходила в Ренне.

Товарищеский матч

Франция – Парагвай – 5:0 (2:0)

Голы: Жиру, 6 (1:0). Жиру, 13 (2:0). Жиру, 69 (3:0). Сиссоко, 76 (4:0). Гризманн, 77 (5:0).

Франция: Ллорис, Косьельни, Юмтити, Сидибе, Менди (Динь, 67), Матюиди, Погба (Сиссоко, 46), Пайет (Канте, 46), Гризманн (Товен, 80), Жиру (Ляказетт, 73), Дембеле (Лемар, 46).

Парагвай: Сильва, Гомес, Алонсо, Вальдес, Патиньо (Самудио, 46), Айяла (Паредес, 63), Ромеро (Франко, 77), Агилар, Э.Бенитес (Рамирес, 46), Сантандер (Х.Бенитес, 58), Итурбе (Диас, 46).

Судья: Диаш (Португалия).