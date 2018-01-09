Хет-трик Рибери помог "Баварии" победить "Зонненхоф"

"Бавария" одержала победу над "Зонненхофом" со счетом 5:3 в товарищеском матче. Хет-трик в составе мюнхенцев оформил Франк Рибери, еще по голу забили Кингсли Коман и Томас Мюллер.

Отметим, что встреча прошла на стадионе "Баварии" "Альянц-Арена".

Ранее "Бавария" обыграла "Аль-Ахли Доху" со счетом 6:0.

Товарищеский матч

"Бавария" – "Зонненхоф" – 5:3 (1:1)

Голы: Коман, 33 (1:0). Сане, 41 – с пенальти (1:1). Мюллер, 50 (2:1). Зом, 56 (2:2). Рибери, 59 (3:2). Родригес, 61 (3:3). Рибери, 63 (4:3). Рибери, 70 (5:3).

"Бавария": Ульрайх (Штарке, 46), Рафинья (Хави Мартинес, 46), Боатенг (Бернат, 46), Алаба (Гетце, 46), Зюле (Фридль, 46), Роббен (Маи, 46), Видаль (Рибери, 46), Родригес (Руди, 46), Коман (Мюллер, 46), Толиссо (Дорш, 46. Винцхаймер, 76), Вагнер (Шабани, 46).

Судья: Бахер (Германия).

9 января. Мюнхен. Стадион "Allianz-Arena". 7000 зрителей.