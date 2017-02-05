Хави Грасия: "Игры против разных команд обогащают "Рубин"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия подчеркнул, что его подопечные имели преимущество над "Сенан Бельмаре" (2:1) в контрольном матче. При этом специалист отметил, что в этой игре казанцы сумели воплотить его в результат.

- Игра получилась достаточно хорошей, цельной, многое получалось, - приводит пресс-служба казанцев слова Грасии. - Мы владели преимуществом, как и вчера. Но в отличие от прошлой игры сегодня мы это воплотили в результат. Очень рад, что есть возможность сыграть контрольные матчи с различными соперниками из различных чемпионатов, которые предлагают различные тактические схемы. Игры против таких разных команд очень здорово обогащают нашу команду.

Например, "Осиек" вчера играл с тремя защитниками, и мы должны были подстроиться в плане прессинга. В этих двух играх мы видели всех футболистов, за исключением Тимура Акмурзина, нашего третьего вратаря. Задача на сборе в том числе - подготовить игроков физически, тактически, дать игровое время, чтобы команда плавно вошла в соревновательный режим.

- Команда играла матчи два дня подряд, сейчас предстоит неделя тренировок. Что, по вашим ощущениям, футболистам нравится больше?

- Футболистам всегда больше всего нравится побеждать, чувствовать себя на поле командой, которая диктует свою игру сопернику, и постоянно находиться в предвкушении матча. Самое главное, чтобы футболисты не только играли, но и побеждали.