Хавьер Грасия: "Главное для "Рубина" сейчас – набрать игровой объем и обойтись без травм"

Главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия не видит ничего страшного в ничьей в товарищеском матче с норвежским "Сарпсборгом" (0:0). Также он отметил важность надежной игры в обороне.

– Игра получилась очень равной, и соперник сразу начал навязывать очень активный агрессивный футбол, - цитирует пресс-служба клуба Грасию. - В матче было много борьбы. Было ветрено, что тоже немного сказывалось. Но ничего страшного, наша команда сегодня боролась, ребята работали добросовестно, старались. Главная задача на данном этапе подготовки – набрать игровой объем за счет подобных поединков и обойтись без травм.

– Какие-то положительные моменты можно отметить в этой игре для нашей команды? Например, мы второй матч подряд не пропускаем.

– Действительно, стоит отметить, что ребята в обороне действуют лучше, прибавляют. В последних матчах мы мало пропускаем. Безусловно, это важный фактор для того, чтобы удачно выступать в чемпионате. Если команда будет хорошо действовать в обороне, это будет давать дополнительные возможности для того, чтобы одерживать победы.