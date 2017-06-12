Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что голкипер Джо Харт пропустит товарищеский матч против Франции. Его место займет один из трех других вратарей команды: Джек Батленд, Фрэйзер Форстер и Том Хитон.

- Наша цель всегда была в том, чтобы предоставить возможность всем показать себя, - цитирует L'Equipe Саутгейта. - Во всяком случае, я должен придерживаться этого правила, поэтому Харт не сыграет с Францией.

Матч Франция - Англия состоится завтра, 13 июня, начало - в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.