Губернатор Ростовской области: "В организации матча Россия - Чехия был один недостаток"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поделился мнением об организации товарищеского матча между сборными России и Чехии (2:1). Встреча прошла 10 сентября.

- В организации матча был один недостаток – не объявили количество людей, присутствующих на трибунах, – цитируют "Известия" Голубева. – На матч пришло больше 43 тысячи болельщиков. Эта цифра точно соответствует посещаемости, которая была в Ростове во время матчей чемпионата мира.

Но могу сказать, что лично мне атмосфера и ход матча были даже более интересны, чем в некоторых играх мундиаля. Очень хочется отметить ростовских болельщиков. У нашего города большие футбольные традиции, и поддержка у сборной была на самом высоком уровне.

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