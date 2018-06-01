Грузия вырвала победу в концовке матча с Мальтой

Сборная Грузии обыграла сборную Мальты (1:0) в товарищеском матче. Единственный мяч на 90-й минуте с пенальти забил защитник "Витесса" Гурам Кашия.

Товарищеский матч

Грузия - Мальта - 1:0 (0:0)

Гол: Кашия, 90 - с пенальти (1:0).

Грузия: Квасхвадзе, Кашия, Кверквелия, Двали, Гегечкори (Хочолава, 67), Абурджания (Наваловский, 78), Чантуришвили, Китейшвили (Шергелашвили, 90+2), Гвилия, Зивзивадзе (Качарава, 70), Лобжанидзе (Беридзе, 67).

Мальта: Бонелло, Аджус, Борг, Камиллери, Бирман (Гамбин, 58), Бриффа (Велла, 84), Зерафа, Фенек (Греч, 65), Мифсуд (Нвоко, 70), Эффьонг (Дегабриэле, 81), Мбонг.

Предупреждение: Гвилия (Грузия), 50.

Удаление: Гвилия (Грузия), 54.

Судья: Шюттенгрубер (Австрия).

1 июня. Швац (Австрия). Стадион "Silberstadt Arena"