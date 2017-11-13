Грузия сыграла вничью с Белоруссией, Армения победила Кипр

Сборная Грузии дома сыграла вничью с Белоруссией - 2:2 в товарищеском матче. У грузин по разу отличились Ираклий Сихарулидзе и Лаша Двали, у белорусов забивали Игорь Стасевич и Павел Нехайчик.

В другой контрольной игре сборная Армении в родных стенах одолела Кипр - 3:2.

Товарищеский матч

Грузия - Белоруссия - 2:2 (1:1)

Голы: Стасевич, 24 (0:1). Сихарулидзе, 35 (1:1). Двали, 50 (2:1). Нехайчик, 66 (2:2).

Грузия: Квашкадзе, Кашия (Двали, 46), Шергелашвили, Хочолава, Гегечкори (Какабадзе, 88), Джигаури (Меребашвили, 62), Канкава (Квилитая, 62), Папунашвили, Абурджания, Гвилия (Качарава, 88), Сихарулидзе (Казаишвили, 80).

Белоруссия: Игнатович (Павлюченко, 46), Политевич, Гаврилович, Стасевич (Павловец, 88), Володько (Матвейчик, 63), Быков, Карницкий (Нехайчик, 57), Корзун, Риос, Ковалев (Климович, 82), Лаптев.

Предупреждения: Сихарулидзе, 30. Быков, 44. Стасевич, 45.

Судья: Балиян (Армения).

13 ноября. Кутаиси. Стадион Ramaz Shengelia Stadium.

Армения - Кипр - 3:2 (2:0)

Голы: Ишханян, 16 (1:0). Ароян, 38 (2:0). Лаифис, 50 (2:1). Мхитарян, 63 - с пенальти (3:1). Сотириу, 89 (3:2).

Армения: Бегларян, Ароян, Дагбашян, Ишханян, Пизелли (Барсегян, 46), Мхитарян (Андонян, 79), Малакян (Едигарян, 62), Оганесян (Симонян, 75), Овсепян, Корян (Григорян, 62), Кадимян (Езбилис, 71).

Кипр: Пардо, Меркис (Лаифис, 46), Антониадес, Кириаку, Филакту, Экономидес (Лабан, 46), Маргаса (Сотириу, 46), Кастанос, Христофи (Авраам, 58), Митидис, Деметриу (Артиматас, 69).

13 ноября. Ереван. Стадион "Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)".