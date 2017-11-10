Грузия с Лорией, Григалавой и Наваловским обыграла Кипр

Сборная Грузии обыграла Кипр в товарищеском матче. Полный поединок отыграл голкипер "Анжи" Георгий Лория. В стартовом составе вышел защитник Георгий Наваловский из "СКА-Хабаровска", а в концовке встречи его заменил Гия Григалава из тульского "Арсенала".

Товарищеские матчи

Грузия - Кипр - 1:0 (1:0)

Гол: Квилитая, 24.

Грузия: Лория, Наваловский (Григалава, 83), Кашия, Какабадзе, Хочолава, Канкава, Меребашвили (Абурджания, 83), Квеквескири (Качарава, 83), Казаишвили (Лобжанидзе, 67), Папунашвили (Гвилия, 74), Квилитая (Сихарулидзе, 83).

ОАЭ - Гаити - 0:1 (0:1)

Гол: Назон, 25.