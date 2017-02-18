20:36 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Григорий Колосовский: "Пахтакор" уступает командам из российского чемпионата"

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Главный тренер "Пахтакора" Григорий Колосовский считает справедливой ничью с тульским "Арсеналом" в товарищеском матче (0:0). Также он признался, что его команда уступает клубам из России.

– Счет объективен, - цитирует пресс-служба клуба Колосовского. - "Арсенал" владел преимуществом, но мы также не отсиживались в обороне. Могли и выиграть. Отмечу, что наша команда уступает командам из российского чемпионата. Мы из-за небольшой заминки проиграли "Крыльям" (0:1). Желаю "Арсеналу" удачи в чемпионате!

Дополнительная информация

https://vk.com/wall-39038803_30979

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