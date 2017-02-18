Григорий Колосовский: "Пахтакор" уступает командам из российского чемпионата"

Главный тренер "Пахтакора" Григорий Колосовский считает справедливой ничью с тульским "Арсеналом" в товарищеском матче (0:0). Также он признался, что его команда уступает клубам из России.

– Счет объективен, - цитирует пресс-служба клуба Колосовского. - "Арсенал" владел преимуществом, но мы также не отсиживались в обороне. Могли и выиграть. Отмечу, что наша команда уступает командам из российского чемпионата. Мы из-за небольшой заминки проиграли "Крыльям" (0:1). Желаю "Арсеналу" удачи в чемпионате!