Грациано Пелле: "Хочу вернуть доверие фанатов сборной Италии"

Нападающий сборной Италии Грациано Пелле надеется, что гол, забитый в товарищеском матче против Франции (1:3), станет первым шагом к возвращению доверия фанатов. 31-летний футболист вызвал недовольство у болельщиков, когда не реализовал пенальти в матче против Германии на чемпионате Европы-2016​.

- Я заставил поклонников сборной Италии плакать на Euro-2016 и теперь действительно хочу вернуть их доверие, - цитирует Gazzetta Dello Sport Пелле. - Этот гол станет первым шагом к этому, потому что я хочу выступать за национальную команду в течение длительного времени.