Голы Батшуайи и Феллаини помогли Бельгии обыграть Чехию

Сборная Бельгии одолела Чехию в товарищеском матче - 2:1. Победный мяч в начале второго тайма провел хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини. Бывший защитник "Спартака" Марек Сухи из "Базеля" остался в запасе чехов.

Товарищеский матч

Бельгия - Чехия - 2:1 (1:1)

Голы: Батшуайи, 25 (1:0). Крменчик, 29 (1:1). Феллаини, 52 (2:1).

Бельгия: Куртуа, Компани (Фермален, 46), Фертонген, Алдервейрелд, Де Брейне, Наингголан (Феллаини, 46), Шадли, Тилеманс (Миральяс, 46), Лукаку (Бентеке, 46), Батшуайи (Мертенс, 46), Феррейра-Карраско (Азар, 88).

Чехия: Вацлик (Павленка, 33), Кадержабек (Челустка, 46), Гебреселассие, Калас, Брабец, Крейчи (Дочкал, 46), Дарида, Змргал (Мареш, 77), Соучек, Шик (Шкода, 64), Крменчик (Янкто, 46).

Предупреждение: Шкода, 86.

Судья: Шерер (Швейцария).