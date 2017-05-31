22:37 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Голландия обыграла Марокко благодаря голу Промеса

4

Голландия одолела Марокко в товарищеском матче. Счет в первом тайме открыл форвард "Спартака" Квинси Промес, а затем лидер красно-белых отдал голевую передачу на Винсента Янссена. За африканскую команду отличился экс-хавбек "Анжи" и "Локомотива" Мубарак Буссуфа.

Товарищеский матч

Марокко - Голландия - 1:2 (0:1)

Голы: Промес, 22 (0:1). Янссен, 68 (0:2). Буссуфа, 72 (1:2). 

Голландия: Зут, Фелтман, Аке, Худт, де Лигт, Торнстра (Снайдер, 73), Вилхена, Бергхейс (де Рон, 46), Депай (Фиргефер, 74), Промес, Янссен (Дост, 73).

Удаление: де Лигт (Г), 70. 

4
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Slim Taller

"в том числе" это не "исключительно".

23:28

Promesov

Да там и передачу самонаводащую он вырезал на Янссена

22:59

rusfed 2.0

один из голов принадлежит промесу, а значит, и кухарке очевидно, что голландцы выиграли благодаря в том числе и голу промеса

22:48

Slim Taller

Гол Промеса не победный,а значит,заголовок обман.

22:41