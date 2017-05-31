Голландия обыграла Марокко благодаря голу Промеса

Голландия одолела Марокко в товарищеском матче. Счет в первом тайме открыл форвард "Спартака" Квинси Промес, а затем лидер красно-белых отдал голевую передачу на Винсента Янссена. За африканскую команду отличился экс-хавбек "Анжи" и "Локомотива" Мубарак Буссуфа.
Товарищеский матч
Марокко - Голландия - 1:2 (0:1)
Голы: Промес, 22 (0:1). Янссен, 68 (0:2). Буссуфа, 72 (1:2).
Голландия: Зут, Фелтман, Аке, Худт, де Лигт, Торнстра (Снайдер, 73), Вилхена, Бергхейс (де Рон, 46), Депай (Фиргефер, 74), Промес, Янссен (Дост, 73).
Удаление: де Лигт (Г), 70.
- Анжи
- Локомотив М (футбол)
- Спартак (футбол)
- Сборная Голландии (Футбол)
- Сборная Марокко
- Мубарак Буссуфа
- Квинси Промес
Slim Taller
"в том числе" это не "исключительно".
23:28
Promesov
Да там и передачу самонаводащую он вырезал на Янссена
22:59
rusfed 2.0
один из голов принадлежит промесу, а значит, и кухарке очевидно, что голландцы выиграли благодаря в том числе и голу промеса
22:48
Slim Taller
Гол Промеса не победный,а значит,заголовок обман.
22:41