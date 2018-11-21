Гол Жиру принес Франции победу над Уругваем

Сборная Франции переиграла Уругвай в товарищеском матче, прошедшем в Париже. Единственный мяч в начале второго тайма с пенальти забил Оливье Жиру.

Впервые за сборную Франции сыграли защитник "Лиона" Ферлан Менди и нападающий "Боруссии" Алассан Плеа.

Товарищеский матч

Франция - Уругвай - 1:0 (0:0)

Гол: Жиру, 52 - с пенальти.

Франция: Ллорис, Павар, Рами, Сако (Кимпембе, 46), Менди, Канте, Ндомбеле (Фекир, 70), Гризманн (Сиссоко, 90+3), Матюиди (Н`Зонзи, 62), Мбаппе (Товен, 36), Жиру (Плеа, 80).

Уругвай: Кампанья, М.Суарес, Мендес, Касерес, Весино, Бентанкур, Вальверде (Де Арраскаэта, 60), Торрейра (Родригес, 74), Лаксальт, Кавани, Л.Суарес.

Предупреждения: Бентанкур, 79. Мендес, 82. Кимпембе, 86. Гризманн, 90+2.

Судья: Скомина (Словения).

20 ноября. Сен-Дени. Стадион "Стад де Франс".