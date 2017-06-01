Гол Шачири помог Швейцарии обыграть Белоруссию

Сборная Швейцарии с минимальным счетом обыграла команду Белоруссии (1:0) в товарищеском матче. Единственный мяч в начале первого тайма забил полузащитник "Стоук Сити" Джердан Шачири. Отметим, что в составе Швейцарии 66 минут отыграл бывший полузащитник ЦСКА Стивен Цубер.

Товарищеский матч

Швейцария – Белоруссия – 1:0 (1:0)

Гол: Шачири, 9 (1:0).

Швейцария: Бюрки, Джуру (Джака, 65), Видмер (Клозе, 46), Мубандже, Эльведи (Хадергьонай, 46), Бехрами, Шачири, Цубер (Фернандеш, 66), Фройлер (Фрай, 46), Фернандес (Сеферович, 65), Мехмеди.

Белоруссия: Черник, Сиваков, Филипенко, Сачивко (Павловец, 62), Бурко (Матвейчик, 46), Драгун, Гордейчук (Алисейко, 46), Баланович, Евдокимов (Быков, 46), Легчилин (Лаптев, 46), Скавыш (Савицкий, 46).

Предупреждения: Драгун, 72. Лаптев, 88. Джака, 88.

Судья: Пржигода (Чехия).

1 июня. Невшатель. Стадион de la Maladiere.