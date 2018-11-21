00:24 | Футбол — Товарищеские матчи

Гол Ришарлисона принес Бразилии победу над Камеруном

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Сборная Бразилии с минимальным счетом обыграла Камерун в товарищеском матче. Единственный мяч забил форвард "Эвертона" Ришарлисон.

Товарищеский матч

Бразилия - Камерун - 1:0 (1:0)

Гол: Ришарлисон, 45. 

Бразилия: Эдерсон, Данилу, Сандру, Паблу, Маркиньюс, Паулинью (Уоллас, 69), Аллан, Артур, Виллиан (Дуглас Коста, 68), Неймар (Ришарлисон, 9), Роберту Фирмину (Габриэл Жезус, 46).

Камерун: Бонг, Банана, Кана-Бийик, Джум, Манджек, Фукс, Кунде (Онана, 76. Ондоа, 46), Шупо-Мотинг (Нжи, 65), Токо-Экамби (Зуа, 89), Баокен (Бассогог, 68).

Предупреждение: Манджек, 19. 

Судья: Оливер (Англия).

20 ноября. Милтон Кейнс. Стадион "МК".

 

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