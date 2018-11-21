Гол Ришарлисона принес Бразилии победу над Камеруном

Сборная Бразилии с минимальным счетом обыграла Камерун в товарищеском матче. Единственный мяч забил форвард "Эвертона" Ришарлисон.
Товарищеский матч
Бразилия - Камерун - 1:0 (1:0)
Гол: Ришарлисон, 45.
Бразилия: Эдерсон, Данилу, Сандру, Паблу, Маркиньюс, Паулинью (Уоллас, 69), Аллан, Артур, Виллиан (Дуглас Коста, 68), Неймар (Ришарлисон, 9), Роберту Фирмину (Габриэл Жезус, 46).
Камерун: Бонг, Банана, Кана-Бийик, Джум, Манджек, Фукс, Кунде (Онана, 76. Ондоа, 46), Шупо-Мотинг (Нжи, 65), Токо-Экамби (Зуа, 89), Баокен (Бассогог, 68).
Предупреждение: Манджек, 19.
Судья: Оливер (Англия).
20 ноября. Милтон Кейнс. Стадион "МК".
🇧🇷 Brazil’s first goal by #Richarlison ⚽️ #BRACAM pic.twitter.com/K56Rzx5aLN– jumana (@jumana_physio) 20 ноября 2018 г.
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