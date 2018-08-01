Гол Нкуду принес "Тоттенхэму" победу над "Миланом". Видео

"Тоттенхэм" выиграл у "Милана" в матче международного кубка чемпионов (1:0). Первый тайм обошелся без забитых мячей. В перерыве миланцы заменили вратаря - вместо Пепе Рейны на поле вышел Антонио Доннарумма. На 2-й минуте второго тайма француз Жорж-Кевин Нкуду открыл счет.

Международный кубок чемпионов

"Тоттенхэм" (Англия) - "Милан" (Италия) - 1:0 (0:0)

Гол: Нкуду, 47.

"Тоттенхэм": Форм (Гассанига, 46), Санчес, Уокер-Питерс, Эйома, Амос, Скипп, Марш (Орье, 77), Джорджиу (Дэйвис, 77), Нкуду, Лукас (Сон Хын Мин, 63), Льоренте (Эриксен, 63).

"Милан": Рейна (Доннарумма, 46), Музаккьо, Абате (Антонелли, 69), Романьоли, Калабрия, Кессье, Локателли, Сусо (Халилович, 46), Борини (Калинич, 70), Хакан Чалханоглу (Маури, 78), Кутроне (Цаджу, 78).

Предупреждения: Эйома, 53. Маури, 81. Кессье, 84.

Судья: Эльфат (США).

1 августа. Миннеаполис. Стадион U.S. Bank Stadium.