Гол Николича принес Венгрии победу над Коста-Рикой

Венгрия в товарищеском матче обыграла Коста-Рику - 1:0. Единственный мяч в этой встрече на счету нападающего "Чикаго" Неманьи Николича.

Товарищеский матч

Венгрия - Коста-Рика - 1:0 (1:0)

Гол: Николич, 37 (1:0).

Венгрия: Дибус, Кадар, Винисиус (Корчмар, 10), Сабо, Беше, Паткаи (А.Надь, 11), Варга, Д.Надь (Немет, 76), Пришкин (Беде, 59), Николич (Маркварт, 81), Уграи (Штибер, 90).

Коста-Рика: Морейра, Дуарте (Кальво, 51), Гамбоа (Овьедо, 60), Гонсалес, Матаррита, Гутьеррес, Борхес, Уоллас (Ортис, 61), Венегас (Сегура, 67), Родригес (Уренья, 87), Колиндрес (Боланьос, 76).

Предупреждения: Борхес, 36. Пришкин, 47.

Судья: Харкам (Австрия).

14 ноября. Будапешт. Стадион "Groupama Arena".