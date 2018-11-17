Гол Неймара с пенальти принес Бразилии победу над Уругваем

Сборная Бразилии переиграла Уругвай в товарищеском матче, прошедшем в Англии. Единственный мяч с одиннадцатиметрового забил форвард "ПСЖ" Неймар.
Товарищеский матч
Бразилия - Уругвай - 1:0 (0:0)
Гол: Неймар, 76 - с пенальти.
Бразилия: Алиссон, Миранда, Филипе Луис, Данилу, Маркиньюс, Ренату Аугусту (Аллан, 59), Уоллас, Артур, Дуглас Коста (Ришарлисон, 67), Неймар, Роберту Фирмину.
Уругвай: Кампанья, Касерес, М.Суарес (М.Лемос, 81), Мендес, Весино (Вальверде, 85), Лаксальт, Перейро (Родригес, 77), Торрейра, Бентанкур, Л.Суарес, Кавани.
Предупреждения: Торрейра, 24. М.Суарес, 36. Дуглас Коста, 40. Весино, 41. Уоллас, 43. Л.Суарес, 75. Касерес, 80. Кавани, 86.
Судья: Поусон (Англия).
16 ноября. Лондон. Стадион "Эмирейтс".
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