Гол Неймара с пенальти принес Бразилии победу над Уругваем

Сборная Бразилии переиграла Уругвай в товарищеском матче, прошедшем в Англии. Единственный мяч с одиннадцатиметрового забил форвард "ПСЖ" Неймар.

Товарищеский матч

Бразилия - Уругвай - 1:0 (0:0)

Гол: Неймар, 76 - с пенальти.

Бразилия: Алиссон, Миранда, Филипе Луис, Данилу, Маркиньюс, Ренату Аугусту (Аллан, 59), Уоллас, Артур, Дуглас Коста (Ришарлисон, 67), Неймар, Роберту Фирмину.

Уругвай: Кампанья, Касерес, М.Суарес (М.Лемос, 81), Мендес, Весино (Вальверде, 85), Лаксальт, Перейро (Родригес, 77), Торрейра, Бентанкур, Л.Суарес, Кавани.

Предупреждения: Торрейра, 24. М.Суарес, 36. Дуглас Коста, 40. Весино, 41. Уоллас, 43. Л.Суарес, 75. Касерес, 80. Кавани, 86.

Судья: Поусон (Англия).

16 ноября. Лондон. Стадион "Эмирейтс".