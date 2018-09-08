Гол Неймара помог Бразилии переиграть США

Сборная Бразилии выиграла у США в товарищеском матче (2:0). Счет во встрече открыл Роберту Фирмину, а в коноцовке первой половины Неймар реализовал пенальти.

Товарищеский матч

США – Бразилия – 0:2 (0:2)

Голы: Роберту Фирмину, 11 (0:1). Неймар, 42 – с пенальти (0:2).

США: Стеффен, Робинсон, Брукс, Миязга, Йедлин, Грин (Акоста, 55), Адамс, Арриола (Веа, 55), Маккенни (Рольдан, 83), Трапп (Дельгадо, 83), Вуд (Зардес, 70).

Бразилия: Алиссон, Маркиньюс, Тиагу Силва (Деде, 80), Филипе Луис, Фабинью, Каземиру, Фред (Артур, 60), Коутинью (Лукас Пакета, 71), Дуглас Коста (Виллиан, 61), Роберту Фирмину (Ришарлисон, 75), Неймар (Эвертон, 80).