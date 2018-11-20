Гол нападающего "Ахмата" принес Албании победу над Уэльсом

Албания обыграла Уэльс в товарищеском матче - 1:0. Единственный мяч в этой встрече на счету нападающего "Ахмата" Бекима Балая. На 58-й минуте он реализовал пенальти.

Товарищеский матч

Албания - Уэльс - 1:0 (0:0)

Гол: Балай, 58 - с пенальти.

Албания: Бериша, Маврай, Хюсай, Весели, Исмайли, Лила (Мемушай, 59), Джака, Баша, Грезда (Лиляй, 69), Балай, Узуни.

Уэльс: Уорд, Гантер, Лоуренс, Робертс (Фриман, 78), Локьер, Кинг, Аллен (Рэмси, 56), Брукс (Бэйл, 59), Джеймс (Вудберн, 56), Воукс (Матондо, 78), Уилсон.

Предупреждения: Лила, 30. Джака, 36. Кинг, 43. Гантер, 52. Уилсон, 58. Бэйл, 84.

Судья: Якимовски (Македония).

20 ноября. Эльбасан. Стадион "Elbasan (Ruzhdi Bizhuta)".