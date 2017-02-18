Гол Миранчука принес "Локомотиву" победу над "Хэбэем"

"Локомотив" в товарищеском матче на сборе в Испании с минимальным счетом переиграл "Хэбэй Чайна Форчун". Автором единственного гола во встрече стал полузащитник Алексей Миранчук.

Также стоит отметить, что голкипер сборной России Гильерме в первом тайме отразил пенальти.

Товарищеский матч

"ЛОКОМОТИВ" (Россия) - "Хэбэй Чайна Форчун" (Китай) - 1:0 (1:0)

Гол: Миранчук, 24.

Нереализованный пенальти: Алоизиу (Х), 27 (вратарь).

"Локомотив": Гильерме, Янбаев, В.Денисов, Чорлука, Пейчинович, Михалик, И.Денисов, Фернандеш, Коломейцев, Миранчук, Майкон (Шкулетич, 78).