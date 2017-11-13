Гол Ивелина Попова принес Болгарии победу над Саудовской Аравией

Сборная Болгарии в товарищеском матче обыграла Саудовскую Аравию (1:0). Победный гол забил полузащитник "Спартака" Ивелин Попов.

Все 90 минут в составе Болгарии отыграл хавбек тульского "Арсенала" Михаил Александров, во втором тайме на поле вышел полузащитник ЦСКА Георгий Миланов.

Товарищеский матч

Болгария – Саудовская Аравия – 1:0 (0:0)

Гол: Попов, 81.

Болгария: Илиев, Бодуров, Недялков, Божиков, Костадинов, Райнов, Попов (Минчев, 90+3), Александров, Неделев (Галабинов, 65), Славчев (Миланов, 63), Делев (Тонев, 76).

Саудовская Аравия: Абдуллах, Аль-Фатиль, Мохаммед Аль-Хабрани, Аль-Харби, Аль-Закан (Хассан Муат, 77), Аль-Джассим (Асири, 61), Аль-Сулайхим (Бакшвин, 65), Аль-Муса (Аль-Фрайди, 90+1), Аль-Моашер (Аль-Шехри, 71), Ассири, Аль-Мовалад.

Удаление: Аль-Харби, 83.

Судья: Фабиу Верисиму (Португалия).

13 ноября. Лиссабон. Стадион Do Restelo.