Гол и голевая передача Бэйла принесли "Реалу" победу над "Ромой"

"Реал" переиграл "Рому" в матче международного кубка чемпионов (2:1). Мадридская команда забила два быстрых гола - сначала Гарет Бэйл шикарным пасом вывел Марко Асенсио один на один с вратарем, а затем валлиец забил сам. Ближе к концу встречи римлянам удалось отыграть один мяч - голом отметился Кевин Стротман.

Международный кубок чемпионов

"Реал" (Испания) – "Рома" (Италия) – 2:1 (2:0)

Голы: Асенсио, 2 (1:0). Бэйл, 15 (2:0). Стротман, 83 (2:1).

"Реал": Навас, Серхио Рамос (Санчес, 46), Карвахаль (Лопес, 71), Регилон (Леон, 71), Начо (Рауль де Томас, 82), Кроос (Льоренте, 46), Иско (Вальверде, 57), Себальос (Эдегор, 71), Асенсио (Майораль, 57), Бензема (Васкес, 57), Бэйл (Винисиус Жуниор, 57).

"Рома": Ольсен (Миранте, 46), Фасио (Манолас, 46), Коларов (Сантон, 71), Флоренци (Карсдорп, 63), Маркано (Жуан Жезус, 63), Кристанте (Ло.Пеллегрини, 46), Де Росси (Гоналон, 46), Пасторе (Стротман, 63), Перотти (Клюйверт, 46), Эль-Шаарави (Шик, 46), Джеко (Чорич, 71).

Предупреждение: Себальос, 50.

8 августа. Нью-Джерси. Стадион MetLife Stadium.