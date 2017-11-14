Гол Хименеса принес Мексике победу над Польшей. Видео

Мексика обыграла Польшу в товарищеском матче в Гданьске - 1:0. Единственный гол в этой встрече на счету нападающего "Бенфики" Рауля Хименеса.

Товарищеский матч

Польша - Мексика - 0:1 (0:1)

Гол: Хименес, 13 (0:1).

Польша: Щенсны, Енджейчик (Вшолек, 46), Кендзера, Ционек, Ях, Рыбус (Кужава, 83), Макушевски (Блащиковски, 76), Зелиньски, Мончиньски, Линетти (Вольски, 62), Сверчок (Стемпиньски, 71).

Мексика: Корона, Сальсидо (Араухо, 46), Морено (Вела, 63), Айяла (Монтес, 46), Лаюн, Рейес, Гуардадо, Х.дос Сантос (О.Говеа, 74), Акино (Перальта, 46), Хименес (Лосано, 46), Гальярдо.

Судья: Драхта (Австрия).

13 ноября. Гданьск. Стадион Stadion Energa.